Taranto-Sorrento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Taranto-Sorrento, match valido per la settima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Ultimo posto in classifica per i padroni di casa, con soli due pareggi interni contro Trapani e Latina che sono valsi 2 punti. Buon inizio invece per gli ospiti, al quinto posto della graduatoria e reduci dall’importante successo nell’ultimo turno sul campo del Crotone in rimonta. La formazione campana di Barillari può dar seguito alla vittoria e inseguire altri tre punti, ampiamente alla portata.

Taranto-Sorrento: come vedere il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 28 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.