Taranto-Messina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Messina, match valevole per il recupero della terza giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, archiviato il successo ottenuto nel weekend, vogliono proseguire su questa strada per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. La squadra siciliana, invece, ha bisogno di conquistare dei punti ed uscire dalla zona rossa della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 novembre alle ore 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SEGUI IL LIVE

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA