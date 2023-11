LIVE – Taranto-Messina Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La diretta live di Taranto-Messina match valido per il girone C di Serie C 2023/2024. Un match che vale come recupero della terza giornata del campionato al momento in corso. Un’occasione ghiotta per il Taranto di salire al quarto posto in solitaria in caso di vittoria della partita contro un Messina che va invece alla ricerca di punti salvezza da ricercare prima di tutto in trasferta. Si parte dalle 18.30.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

Taranto-Messina