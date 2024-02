Taranto-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Taranto-Giugliano, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione pugliese sta disputando un buon campionato e spera di chiudere a regular season tre le prime dieci, in modo tale da entrare nei playoff. La formazione ospite ha come obiettivo la salvezza e ha bisogno di punti per avvicinarsi al traguardo. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

