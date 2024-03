Swiatek-Sakkari oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Iga Swiatek sfiderà Maria Sakkari nella finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Entrambe hanno risolto in maniera brillante i loro rispettivi impegni nel penultimo atto. La numero uno del mondo ha lasciato solo tre giochi alla malcapitata ucraina Marta Kostyuk mentre la greca ha prevalso dopo quasi tre ore di lotta sulla giovane beniamina di casa Coco Gauff. Secondo le quote dei bookmakers sarà la polacca a partire nettamente favorita nei pronostici. Quest’ultima ha perso per ben tre volte contro Sakkari ma è riuscita a conquistare la vittoria nelle ultime due occasioni. Per lei c’è in palio il secondo titolo della stagione dopo quello ottenuto a metà del mese di febbraio sul veloce qatariota di Doha.

SEGUI IL LIVE DI SWIATEK-SAKKARI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI