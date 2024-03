Swiatek-Sakkari in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Indian Wells 2024

Iga Swiatek affronterà Maria Sakkari nella finale del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Torneo finora perfetto da parte della numero uno al mondo, che non solo non ha perso neppure un set ma ha anche dominato tutte le avversarie incontrate finora. Sconfitta con un netto 6-2 6-1 in semifinale anche una giocatrice in forma come Kostyuk, che non ha avuto scampo. Non è però scontato che passeggi nell’atto conclusivo contro Sakkari, la quale sta esprimendo un ottimo tennis come dimostrano le belle vittorie ai danni delle padrone di casa Navarro e Gauff. Le due si sono già incontrate cinque volte in carriera e l’ultimo confronto risale proprio alla finale di Indian Wells del 2022, vinta da Swiatek in due parziali. Secondo i bookmakers sarà ancora la polacca a scendere in campo con i favori del pronostico, ma la sfida si preannuncia tutta da vivere.

