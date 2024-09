Swiatek-Pegula oggi in tv: orario, canale e diretta streaming quarti US Open 2024

Iga Swiatek se la vedrà contro Jessica Pegula nei quarti di finale degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. La numero uno al mondo ha vinto l’edizione 2022 del torneo, ma nelle altre quattro partecipazioni non era mai riuscita ad accedere ai quarti di finale. Questo, quindi, è già il suo secondo miglior risultato della carriera nella Grande Mela. Pegula proverà invece a sfatare un vero e proprio tabù: per Pegula si tratta infatti del settimo quarto di finale Slam, ma i primi sei tentativi li ha sempre mancati. Dopo una primavera difficile a livello fisico, l’estate è stara ricca di soddisfazioni e arriva al matchup odierno in fiducia: i precedenti, in ogni caso, dicono 6-3 in favore della prima giocatrice al mondo.

Swiatek e Pegula scenderanno in campo nella notte italiana tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre all’01:00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport e SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i due tabelloni. Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme NOW e SupertenniX. Per quanto concerne Sky Sport, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252 che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire in modo semplice ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SuperTennis le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto.Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus. In alternativa anche Sportface.it seguirà il match fornendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle due protagoniste al termine del confronto.