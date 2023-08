Svezia-Usa in tv: canale, orario e streaming ottavi di finale Mondiali calcio femminile 2023

Alle 11:00 del mattino di domenica 6 agosto Svezia e Usa scenderanno in campo in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita sulla piattaforma Fifa+. Primo posto e punteggio pieno per la Svezia, che si prepara ad affrontare quella che potrebbe essere una finale anticipata contro le campionesse in carica. Cinque punti e una sola vittoria per le statunitensi. Rapinoe, 38 anni, che ha contribuito a guidare la squadra alla vittoria quattro anni fa, è al suo ultimo Mondiale e sogna il bis. La Svezia proverà ad impedirglielo dopo un percorso netto con nove gol (cinque all’Italia) e uno solo subito.