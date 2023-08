Highlights Jake Paul – Nate Diaz (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti del match di boxe tra Jake Paul e Nate Diaz. A Dallas è lo youtuber ad imporsi nettamente ai punti per decisione unanime dopo aver mandato al tappeto il veterano della Ufc al quinto round. Un match in cui Paul ha dominato, con Diaz che ha incassato molti colpi, senza però concedere la soddisfazione del ko al rivale. Prevista una rivincita nelle Mma.

Ecco alcuni dei colpi migliori e le parole post match

EVEN IN SLO MO IT'S JUST AS INTENSE 🔥

Watch #PaulDiaz LIVE NOW on DAZN PPV on https://t.co/FoiaUucafv 🥊@jakepaul | @natediaz209 | @mostvpromotions | @realfightinc | @celsiusofficial | #CELSIUSLiveFit | #CELSIUSBrandPartner pic.twitter.com/pyiG0YI8nu

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 6, 2023