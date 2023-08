Supercoppa Primavera 2023, Lecce-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming

Al Via del Mare di Lecce si assegna il primo trofeo della stagione di Primavera 1. Lecce e Roma, rispettivamente campioni d’Italia e di Coppa nazionale, si sfideranno alle 20:30 di oggi, martedì 22 agosto, per contendersi la Supercoppa Primavera. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia. Due delle più importanti realtà del calcio giovanile sono pronte a contendersi il trofeo. Il Lecce gioca in casa e può contare sul supporto del pubblico del Via del Mare. I ragazzi giallorossi vogliono fare colpo su Josè Mourinho, che nelle ultime due stagioni ha più volte fatto esordire ragazzi della primavera. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme su Sportitalia. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco al Via del Mare.

DATA E ORARIO: Martedì 22 agosto, ore 20:30

TV: SPORTITALIA