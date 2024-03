Super-G femminile finali Saalbach 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il Super-G femminile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valevole per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia è presente al cancelletto di partenza con Marta Bassino, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Federica Brignone, ancora matematicamente in corsa per provare a mettere le mani sul trofeo di specialità e in grande fiducia dopo aver trionfato in gigante la settimana appena trascorsa. Le minacce più importanti provengono dalle svizzere Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin e dalle padroni di casa austriache Cornelia Huetter, Stephanie Venier e Mirjam Puchner. Attenzione anche alle norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhil Mowinckel, oltre alla neozelandese Alice Robinson. Possibili sorprese possono essere la ceca Ester Ledecka, la bosniaca Elvedina Muzaferija, le transalpine Romane Miradoli e Laura Gauche e la teutonica Kira Weidle, risultata la più veloce nell’unica prova cronometrata disputata sulla celebre pista austriaca.

Il Super-G femminile delle finali di Saalbach 2024 è in programma nella giornata di oggi (venerdì 22 marzo), con inizio fissato a partire dalle ore 10.00. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Due. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN (previo abbonamento) e Rai Play (gratuitamente). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’appuntamento, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.