Super-G maschile finali Saalbach 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il Super-G maschile delle finali di Saalbach 2024, appuntamento valevole per l’ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia si affida al quartetto formato da Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Dominik Paris e il campione juniores Max Perathoner sulla neve della località austriaca. Riflettori puntati, inoltre, sul fuoriclasse svizzero Marco Odermatt che, dopo il clamoroso errore della settimana scorsa in gigante, non vuole concedersi altri passaggi a vuoto, oltre a mettere in cassaforte il trofeo di specialità dalle mire del padrone di casa Vincent Kriechmayr. Oltre che da se stesso, dovrà guardarsi in particolare dai connazionali Loic Meillard e Stefan Rogentin, dai canadesi Cameron Alexander e James Crawford, dai transalpini Nils Allegre e Cyprien Sarrazin, al rientro sul massimo circuito dopo un piccolo infortunio, dall’altro austriaco Stefan Babinsky e dallo sciatore a stelle e strisce Ryan Cochran-Siegle.

Il Super-G maschile delle finali di Saalbach 2024 è in programma nella giornata di oggi (venerdì 22 marzo), con inizio fissato a partire dalle ore 11.30. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Due. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN (previo abbonamento) e Rai Play (gratuitamente). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’appuntamento, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.