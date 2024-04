Sudtirol-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Parma, match dello stadio Druso valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli altoatesini guidati da Federico Valente vogliono continuare la loro marcia verso la salvezza e sperano di strappare punti da una partita sulla carta proibitiva. La compagine emiliana guidata da Fabio Pecchia, invece, sta ormai facendo il countdown per il ritorno in Serie A e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello. La squadra di casa è reduce da due sconfitte, due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque e spera di fare punti sul campo più difficile del campionato. La formazione ospite, dal suo canto, dopo la sconfitta di Pasquetta contro il Catanzaro, vuole subito tornare al successo per ripredenre la marcia verso la Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

