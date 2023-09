Sudtirol-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Modena, match del Druso valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli altoatesini, dopo aver agguantato nel finale il pareggio contro la Ternana, hanno intenzione di tornare al successo per far felici i loro tifosi. La compagine gialloblù, dal suo canto, dopo due pareggi consecutivi, spera di ritrovare i tre punti per restare nei piani alti della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 settembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

