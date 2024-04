Sudtirol-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sudtirol-Cittadella, match dello stadio Penzo valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa di Federico Valente vogliono vincere tra le mura amiche per regalare una gioia ai loro tifosi e mettere una seria ipoteca sulla salvezza. I ragazzi di Edoardo Gorini, dal loro canto, continuano a restare aggrappati alle posizioni che valgono la qualificazione ai playoff e hanno bisogno di vincere in casa per assicurarsi di potersi giocare le loro carte fino in fondo per la promozione. La squadra altoatesina arriva dall’importante successo conquistato contro la Sampdoria e vuole proseguire su questa strada per provare a puntare ai playoff. Gli ospiti, invece, hanno ripreso parzialmente la loro marcia ottenendo una serie di cinque risultati utili consecutivi e hanno intenzione di continuarla. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 254, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

