Stella Rossa-Olimpia Milano oggi in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Stella Rossa-Olimpia Milano, sfida valida per la 10^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Scontro diretto tra due formazioni che non sono decisamente partite bene: soprattutto per gli uomini di coach Messina, le tre vittorie ottenute in nove partite rappresentano un bottino davvero magro, e sono frutto anche delle zero vittorie ottenute in trasferta. Ecco, quindi, l’occasione per centrare un successo che sarebbe doppiamente importante, contro la squadra che vede tra le sue fila l’ex Shabazz Napier, oltre a Milos Teodosic. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 24 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Stella Rossa-Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.