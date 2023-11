Stella Rossa-Olimpia Milano in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Stella Rossa-Olimpia Milano, sfida valida per la 10^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Testa a testa tra due squadre che hanno collezionato fin qui appena tre vittorie. La formazione di coach Messina, che ha vinto con l’Efes e ritroverà da avversario Napier, oltre a Teodosic, è ancora alla ricerca della prima vittoria in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 24 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Stella Rossa-Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.