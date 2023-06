Stati Uniti-Uruguay oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Mondiali Under 20 2023

Stati Uniti-Uruguay sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per i quarti di finale dei Mondiali Under 20 2023. C’è tanto in palio in questo scontro, perché in Argentina chi vince approda in semifinale e sia i nordamericani che i sudamericani vogliono centrare questo obiettivo. Chi vincerà? Si parte alle ore 23 italiane di domenica 4 giugno: la diretta tv non è al momento prevista, diretta streaming gratis disponibile sul sito ufficiale della Fifa.