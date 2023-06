Milan-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Verona, match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Occhi puntati sul Meazza dove i rossoneri non hanno più nulla da chiedere al campionato ma vogliono comunque chiudere bene, viceversa gli scaligeri rischiano la retrocessione e devono far punti. Chi vincerà? Si parte alle ore 21 di domenica 4 giugno.

Milan-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi.