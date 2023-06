Stanotte l’addio al calcio di Juan Roman Riquelme: le squadre, l’orario, tv e streaming

di Redazione 24

Stanotte, domenica 25 giugno, Juan Roman Riquelme avrà l’occasione formale di dare il suo addio al calcio, quel che non riuscì a fare otto anni fa quando appese gli scarpini al chiodo. La cerimonia alla Bombonera inizierà intorno alle 21:00, ma la partita con le tante stelle del calcio presenti non avrà luogo prima delle 23:00. La diretta dell’evento sarà affidato all’emittente argentina TV Publica, che in Italia può essere seguita in streaming sul sito ufficiale. La partita sarà un derby tra il Boca di Riquelme e l’Argentina. Presente tante stelle, su tutti Leo Messi. Molti gli ex Serie A invitati: da Di Maria a Paredes, passando per Heinze e Burdisso, oltre a Palacio e Lavezzi.

Queste le formazioni:

BOCA JUNIORS: Óscar Córdoba o Pato Abbondanzieri; Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Raúl Cascini o Chicho Serna, Éver Banega, Juan Román Riquelme; Antonio Barijho e Guillermo Barros Schelotto o Marcelo Delgado. DT: Carlos Bianchi e Coco Basile.

Sostituti: Daniel “Cata” Díaz, Claudio Morel Rodríguez, Sebastián Battaglia, Blas Giunta, Fernando Gago, Gustavo Barros Schelotto, Sergio “Manteca” Martínez e Rodrigo Palacio.

ARGENTINA: Sergio Romero; Lionel Scaloni, Walter Samuel, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze o Juan Pablo Sorín; Maxi Rodríguez o Lucho González, Javier Mascherano, Leandro Paredes; Lionel Messi, Pablo Aimar o Ariel Ortega, Javier Saviola o Ángel Di María. DT: José Pekerman.

Sostituti: Ezequiel Lavezzi; Esteban Cambiasso e Diego Placente.