Europei Under 21 2023, Italia ai quarti di finale se… Le combinazioni del girone D a 90′ dalla fine

Con la vittoria contro la Svizzera, l’Italia è riuscita a rimettere in piedi le sorti nel girone D. Ecco allora tutte le combinazioni per la qualificazione degli azzurrini ai quarti di finale degli Europei Under 21 2023 a 90′ dalla fine. Resta l’ultima giornata e la situazione del raggruppamento è molto fluida, perché troviamo la Francia a quota 6 punti a punteggio pieno, ma non ancora qualificata, Italia e Svizzera a quota 3 con i ragazzi di Nicolato al momento avanti per scontri diretti, e poi la Norvegia fanalino di coda a zero punti ma non ancora eliminata. Partiamo dal presupposto che la semplice vittoria contro la Norvegia può essere sufficiente per l’Italia, ma non in modo aritmetico, visto che non siamo purtroppo del tutto padroni del nostro destino.

IL REGOLAMENTO – Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, si applicano i seguenti criteri, nell’ordine indicato, per determinare la loro classifica: a) maggior numero di punti ottenuti nelle partite della fase a gironi giocate tra le squadre in questione; b) differenza reti superiore rispetto alle partite del girone giocate tra le squadre in questione; c) maggior numero di reti segnate nelle partite della fase a gironi giocate tra le squadre in questione; se, dopo aver applicato i criteri da a) a c), delle squadre hanno ancora una classifica a pari merito, i criteri da a) a c) vengono riapplicati esclusivamente alle partite del girone tra le restanti squadre per determinare la loro classifica finale. Se questa procedura non porta ad una decisione, i criteri da e) ad h) si applicano nell’ordine dato alle due o più squadre ancora in parità; differenza reti superiore in tutte le partite del girone; maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone; punteggio disciplinare inferiore totale basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti); posizione più alta nella classifica per coefficienti per squadre nazionali UEFA Under 21 utilizzata per il sorteggio finale.

ITALIA AI QUARTI SE:

Come prima nel girone

batte la Norvegia e la Svizzera vince 1-0 o 2-1

Come seconda nel girone

vince o pareggia contro la Norvegia e la Svizzera non vince

batte la Norvegia e la Svizzera vince con almeno due gol di scarto

perde contro la Norvegia con un gol di scarto, la Svizzera perde e l’Italia ha una differenza reti totale migliore delle altre due a quota 3

ITALIA ELIMINATA SE: