Sprint femminile Canmore 2024 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la sprint femminile di Canmore 2024, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Lisa Vittozzi, seconda nella classifica generale, è pronta a dare il tutto per tutto per provare a mantenere vivo il sogno di mettere le mani sulla Sfera di Cristallo. Sulla neve della località canadese proveranno a stupire anche Michela Carrara, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler. Le avversarie più temibili sono le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten, Juni Arnekleiv e Ida Lien, le transalpine Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon, Lou Jeanmonnot e Sophie Chauveau, la svedese Elvira Oeberg e la svizzera Lena Haecki-Gross. Attenzione anche alle tedesche Vanessa Voigt e Janina Hettic-Walz e alle ceche Marketa Davidova e Tereza Vobornikova. L’ultima prova veloce della stagione decreterà anche la vincitrice della classifica di specialità, che vede nelle prime tre posizioni le suddette Tandrevold (394 punti), Braisaz-Bouchet (376 punti) e Vittozzi, più distaccata con 283 punti.

La sprint femminile di Canmore 2024 è in programma nella giornata di oggi (giovedì 14 marzo), con inizio fissato a partire dalle ore 17.40 italiane. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la prova inaugurale del fine settimana canadese di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.