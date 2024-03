Sprint Drammen 2024 sci di fondo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire le sprint in tecnica classica di Drammen 2024, appuntamento valevole per la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di sci di fondo. Sono otto (cinque uomini e tre donne) gli azzurri scelti per prendere parte alle gare nella norvegese: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà, Michael Hellweger, Paolo Ventura, Caterina Ganz, Anna Comarella e Nicole Monsorno. Le speranze dell’Italia sono riposte soprattutto sulla prova maschile, dove Pellegrino possiede velleità di podio. Quest’ultimo, infatti, a metà febbraio si è piazzato al secondo posto nella sprint di Minneapolis, in quell’occasione disputata in tecnica libera. Buone chances di fare bene anche per Barp, Daprà ed Hellweger, che vogliono certificare i progressi mostrati negli ultimi mesi nelle altre tappe del massimo circuito.

Le sprint in tecnica classica di Drammen 2024 sono in programma per la giornata di oggi (martedì 12 marzo). Le qualificazioni scatteranno alle ore 11.30 mentre le fasi finali prenderanno il via alle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Disponibile, inoltre, pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery +, Sky Go, DAZN e gratuitamente su Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà le sprint in tecnica classica di Drammen 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.