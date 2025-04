Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 26 aprile 2025. Sport italiano fermo a causa dei funerali del defunto papa, dunque i principali campionati riprenderanno nella giornata di domenica. In mattinata andranno in scena le qualifiche e la gara sprint della MotoGP, impegnata in Spagna, mentre durante tutto l’arco della giornata sarà protagonista il tennis con il Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.