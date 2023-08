Sport in tv oggi venerdì 11 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma di tutti gli eventi sportivi di giovedì 11 agosto. L’estate entra nel vivo, così come il nastro di partenza di alcuni campionati in Europa che è pronto per essere tagliato. Il venerdì, infatti, riserverà l’avvio della Ligue 1 e della Premier League con due match in programma. In Francia inaugurerà la sfida fra Nizza e Lille, mentre in Premier sarà il tempo dei campioni di tutto, del Manchester City, che se la vedranno in casa del Burnley. In Italia, invece, sarà tempo di Coppa Italia con i turni preliminari. Calcio Femminile anche in evidenza con il Mondiale che entrerà nel vivo con la sfida dei quarti di finale fra Spagna ed Olanda e Giappone e Svezia. Per quanto riguarda gli altri sport, a Toronto sarà tempo dei quarti di finale ancora fra definire. A Glasgow sarà tempo di prosecuzione dei Mondiali di Ciclismo.