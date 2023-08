Masters 1000 Toronto 2023, Sinner ai quarti grazie al forfait di Murray. Alcaraz si salva al fotofinish contro Hurkacz

Jannik Sinner è ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto 2023 e ci arriva senza fare particolarmente fatica. Andy Murray, infatti, nel cuore della nottata italiana, pochi minuti prima di scendere in campo, ha comunicato il suo forfait all’organizzazione del torneo a causa di un problema ai muscoli addominali. Il numero uno d’Italia si ritrova così tra i migliori otto della manifestazione avendo giocato solamente i due set contro Matteo Berrettini e questa notte sarà protagonista nella sessione serale contro Gael Monfils, il quale dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas ha sconfitto abbastanza nettamente l’australiano Vukic in due set.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

I tanti spettatori accorsi sul Center Court di Toronto per assistere invece ai due incontri di ottavi di finale in programma non avranno potuto godersi Sinner-Murray, ma certamente il match precedente tra Carlos Alcaraz e Hubert Hurkacz è valso il prezzo del biglietto. Il numero uno del ranking mondiale ha rischiato grosso, ritrovandosi sotto di un set e di un break sul punteggio di 3-6 0-1 contro uno dei migliori battitori del circuito.

Invece nel secondo parziale è arrivato subito il controbreak del giovane fenomeno iberico, che poi si è aggiudicato il tie-break dominandolo per sette punti a due. Nella terza frazione è invece lui a complicarsi la vita, non sfruttando un vantaggio di 5-2 e due servizi a disposizione. Non concretizza due palle match, perde due volte la battuta e si fa trascinare ad un nuovo tie-break, ma anche quello decisivo va in suo favore in modo molto netto. 3-6 7-6(2) 7-6(3) lo score finale in favore di Carlitos, che ora attende Tommy Paul.