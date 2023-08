Sport in tv oggi lunedì 14 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di lunedì 14 agosto. Il tennis vola negli Stati Uniti con il combined di Cincinnati, mentre la Coppa Italia completa i trentaduesimi con altre quattro partite. In chiaro anche alcuni match del campionato saudita, in serata anche quello portoghese e la Liga spagnola. Ecco tutti gli eventi in tv di oggi.