Pagelle Torino-FeralpiSalò 2-1, voti e tabellino trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Torino-FeralpiSalò 2-1, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. All’Olimpico-Grande Torino granata sotto per effetto del gol di Di Molfetta, con un meraviglioso tiro a giro, quindi il pareggio a opera di Vojvoda su un’invenzione di tacco di Radonjic per l’assist. Nella ripresa assalto alla diligenza da parte dei granata e arriva la rete di Ilic all’86’ che vale la vittoria.

Reti: pt 17′ Di Molfetta, pt 22′ Vojvoda, st 40′ Ilic

Ammoniti: pt 35′ Bergonzi, st 23′ Vojvoda

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 6, Rodriguez 5.5 (st 43′ Singo 6); Bellanova 6.5 (st 32′ Bayeye 6), Ricci 6 (st 32′ Tameze), Ilic 7, Vojvoda 7.5; Radonjic 7 (st 20′ Verdi 6), Vlasic 5.5; Sanabria 5 (st 43′ Pellegri sv). A disposizione: Gemello, Popa, Karamoh, Ilkhan, Dembele, Dellavalle, Gineitis, Linetty, N’Guessan. Allenatore: Juric 6.5.

Feralpisalò (4-3-3): Pizzignacco 8.5; Bergonzi 5, Ceppitelli 5.5, Bacchetti 6, Martella 6; Hergheligiu 5.5, Carraro 6 (st 38′ Tonetto sv), Di Molfetta 7 (st 38′ Musatti sv); Compagnon 6 (st 19′ Felici 6), La Mantia 6 (st 19′ Sau 6), Guerra 6 (st 31′ Balestrero sv). A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Verzelletti, Giorgi, Franzolini, Gjyla. Allenatore: Vecchi 6.