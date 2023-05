Sport in tv oggi, giovedì 18 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv nella giornata di oggi, giovedì 18 maggio 2023. Tanti appuntamenti in programma, per una giornata ricca di eventi da non perdere. Prosegue il Giro d’Italia, che vive la sua dodicesima tappa, così come gli Internazionali BNL d’Italia che entrano nelle fasi caldissime al Foro Italico di Roma. Occhi puntati ovviamente sul calcio, con le semifinali di Europa League e Conference League che mandano in campo Juventus, Roma e Fiorentina. In campo anche il recupero di Premier League tra Newcastle e Brighton, mentre nel basket è tempo di Playoff sia per la Serie A1 italiana che per lo spettacolo dell’NBA oltreoceano. Di seguito il programma completo e dettagliato.