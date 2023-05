Giro d’Italia 2023, Thomas: “Tappa positiva, ma domani c’è un grande test”

Geraint Thomas, maglia rosa del Giro d’Italia al termine della dodicesima tappa (Bra-Rivoli), ha così commentato la sua prestazione odierna. “Oggi tenevamo sotto controllo gli uomini più pericolosi per la classifica in vista della fuga – ha affermato Thomas, corridore britannico della Ineos Grenadiers –. La tappa era abbastanza piatta e breve, direi che per noi è andata molto bene e il team ha lavorato alla perfezione. Crans Montana? Domani sarà il primo tappone alpino, con salite lunghe e toste. Sarà un grande test, speriamo che andrà bene. Sarà una delle tre tappe più dure e sarà una giornata interessante. Il morale è alto e non vediamo l’ora di affrontarla”.