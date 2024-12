Il programma e gli orari di tutti gli eventi sportivi di giovedì 12 dicembre. La giornata si apre alle 10:00 con le batterie dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2024, in scena a Budapest. Le finali delle rispettive distanze sono attese per il tardo pomeriggio e partiranno alle 17:30. Giovedì sarà una giornata impegnativa per gli atleti dello snowboard, impegnato nel gigante parallelo di Carezza, prima tappa in Italia dopo la tournée in Cina. La prova è attesa per le 12:30. Alle 14:00 si disputerà poi la gara di Skicross, in scena a Val Thorens. La serata di calcio vedrà protagoniste la Roma e la Lazio, che sfideranno rispettivamente Braga e Lask nelle partite valide per l’Europa League. Gli uomini di Ranieri scenderanno in campo alle 18:45, la formazione di Baroni è invece attesa per le 21:00. Non mancherà infine all’appello il basket, con la partita di Eurolega tra Baskonia e Virtus Bologna in programma per le 20:30.