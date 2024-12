Cesare Casadei è una delle maggiori promesse del calcio italiano. Nonostante il periodo complicato che il centrocampista sta vivendo al Chelsea, il classe 2003 resta uno dei principali gioielli del nostro calcio e un suo recupero ad alti livelli potrebbe essere una nuova arma importantissima a disposizione di Luciano Spalletti e della Nazionale.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto tanto e ha conquistato ottimi risultati da assoluto protagonista in termini di gol, assist, prestazioni e leadership. Un rendimento straordinario che gli è valso la chiamata del Chelsea nell’estate del 2022, con un’offerta da quasi venti milioni di euro a cui la società nerazzurra non ha potuto dire no, anche e soprattutto per motivi di bilancio. Un grande salto che Casadei ha pagato però a caro prezzo, finito nel caotico vortice che è stata la società Blues negli ultimi anni. Il talento italiano non è mai riuscito ad esprimere pienamente il proprio potenziale, sia con la maglia del Chelsea sia con quelle di Leicester e Reading, squadre a cui è stato prestato nel corso di queste stagioni.

Nonostante fosse ai margini della rosa, però, in questa stagione Casadei è rimasto al Chelsea agli ordini di Enzo Maresca, che gli ha concesso spazio soprattutto in Conference League. Quattro le presenze in Europa dell’italiano, di cui due da titolare, e una in Carabao Cup, sempre dal primo minuto. Zero presenze invece fino ad oggi in Premier League. Uno scarso minutaggio che ha portato Casadei e il suo entourage a fare importanti valutazioni in vista del prossimo mercato, e che potrebbero portarlo a salutare la maglia dei Blues alla ricerca di una nuova avventura. Nuova avventura che, stando ai rumors, potrebbe essere in Serie A.

Il Monza punta Cesare Casadei: Galliani ha già l’accordo!

Come abbiamo visto negli ultimi anni, una delle squadre più attive nella ricerca di giovani talenti, soprattutto italiani, è stato il Monza di Adriano Galliani. E nelle ultime ore il nome di Cesare Casadei sembra aver preso il sopravvento nell’elenco dei giocatori osservati dall’ex dirigente del Milan.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i brianzoli starebbero pensando di riportare Casadei in Italia nel prossimo mercato di riparazione, per dargli finalmente la grande chance nel massimo campionato italiano. Con gli infortuni di Pessina, Gagliardini e Sensi, Alessandro Nesta ha avuto non poche difficoltà a centrocampo in queste settimane, e l’acquisto dell’ex stella del vivaio dell’Inter potrebbe essere utilissimo nelle rotazioni. Stando alle indicazioni, la trattative starebbe procedendo spedita e sarebbe addirittura vicina alla definizione, con Galliani che avrebbe già strappato alla dirigenza Blues il si per il prestito secco del classe 2003, che arriverebbe in Brianza già nei primissimi giorni di gennaio.

Il Monza prova ad affondare il colpo: Cesare Casadei è ad un passo dallo sbarco in Serie A.