Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 9 aprile 2025. Sempre protagonista il tennis, con il Masters 1000 di Montecarlo che comincia a prendere forma con le gare di secondo turno, mentre nel pomeriggio spazio anche al ciclismo con lo Scheldeprijs, corsa in linea nel territorio belga di Anversa. In serata riflettori puntati sulla Champions League, con le sfide tra Barcellona e Borussia Dortmund, e tra Psg e Aston Villa. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.