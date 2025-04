Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 16 aprile 2025. Continuano gli Assoluti di Riccione di nuoto, protagonisti in mattinata con le batterie e nel tardo pomeriggio con le finali. In mezzo anche il tennis con i due tornei Atp di Barcellona e Monaco di Baviera e i due Wta di Rouen e Stoccarda, mentre in serata riflettori puntati sul calcio e sul volley: ritorno dei quarti di finale di Champions League con Inter-Bayern Monaco e la Superlega. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.