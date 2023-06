Sport in tv mercoledì 14 giugno: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 14 giugno 2023. Archiviata la stagione per i club, è tempo delle Nazionali che tornano in campo per disputare tutti i loro impegni: si comincia con la prima semifinale della Nations League 2022/2023 tra Olanda e Croazia, che si daranno battaglia per raggiungere l’ultimo atto della rassegna continentale contro una tra Italia e Spagna. Spazio anche al tennis, con i torneo di ‘s-Hertogenbosch, Stoccarda e Nottingham che proseguono. In programma anche la terza tappa del Giro di Svizzera e la prima del Giro del Belgio e del Giro della Slovenia. Di seguito il programma completo di mercoledì 14 giugno.