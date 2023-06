Highlights e gol Olanda-Croazia 2-4 dts: Nations League 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 13

Il video con gli highlights e i gol di Olanda-Croazia 2-4 dts, semifinale della Nations League 2022/2023. A Rotterdam crollano gli oranje dopo averla riacciuffata nel recupero. La sblocca infatti la squadra di Koeman con Malen, la ribaltano i croati grazie ai gol di Kramaric su rigore e quindi di Pasalic, quindi come detto il pari in extremis di Lang porta tutto ai supplementari. Petkovic con un eurogol e il rigore di Modric valgono la finale per i ragazzi di Dalic.