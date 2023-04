Sport in tv lunedì 17 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 17 aprile 2023. Archiviato il Masters 1000 di Montecarlo, inizia una nuova settimana di tennis ricca di appuntamenti con i tornei di Monaco di Baviera, Stoccarda, Barcellona e Banja Luka. Il campionato di Serie A chiude la sua trentesima giornata con un posticipo dal sapore europeo tra Atalanta e Fiorentina, mentre non mancherà lo spettacolo dell’NBA che da qualche giorno ha dato il via alla sua fase più appassionante, quella dei playoff. Ecco il programma completo della giornata di lunedì 17 aprile.