Fiorentina-Atalanta 1-1, Gasperini: “Non siamo al livello di Juventus, Inter e Milan ma eccoci lì con loro”

“Il calcio a volte è fatto di centimetri, nel recupero occasione molto favorevole, insomma a quel punto avremmo vinto la partita”. Lo ha detto l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Avessimo vinto la partita sarebbero cresciute le nostre possibilità. Resta che abbiamo giocato una buona gara contro un’ottima squadra, noi venivamo da due vittorie ma poi la sconfitta pesante col Bologna, insomma aver giocato questa prestazione ci dà morale, vuol dire che ci siamo e possiamo proporci. Trenta giornate che stiamo nella parte alta, cerchiamo di starci nelle ultime otto”.

E ancora: “La difficoltà di rendimento non riguarda solo noi, a volte si pensa che le prime sei-sette possano dominare il campionato, invece ho la sensazione che le squadre dietro, compresa la Fiorentina, tolgono punti a tutti, non è un problema nostro ma di tutte al di fuori del Napoli. Il valore del campionato è cambiato, le squadre del mezzo si sono avvicinate di molto. Non siamo nella stessa fascia di Juventus, Milan, Inter eccetera, ma siamo stati sempre lì con loro”. Sulla sua stagione: “Sono coperto di complimenti. In questo campionato l’aspettativa sull’Atalanta è stata altissima, sembra quasi che se non arriva in Europa fallisce la stagione. Abbiamo avuto qualche difficoltà, qualche infortunio anche, ma sono esplosi dei giocatori, io sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, sarei contento potessero raggiungere l’Europa per tutto l’ambiente”.