Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 7 marzo 2025. Si apre una nuova giornata ricca di sport, a partire dagli Europei indoor di atletica in corso ad Apeldoorn. Poi, spazio ai mondiali di sci nordico a Trondheim, con la staffetta femminile di sci di fondo e il salto con gli sci maschile. Poi, ancora, la discesa libera di sci alpino maschile a Kvitfjell e la sprint di biathlon femminile a Nove Mesto. La sera, spazio al grande tennis con i tornei di Indian Wells, oltre ai vari di campionati di calcio, con Cagliari-Genoa per la Serie A, e all’Eurolega di basket con Efes-Virtus Bologna.