I Los Angeles Lakers non si fermano. Ottava vittoria consecutiva per la squadra di JJ Redick, che la spunta su New York all’overtime 113-109. Decisivi Luka Doncic e LeBron James con 63 punti combinati (32+31). L’ex Mavs aggiunge 7 rimbalzi e 12 assist, mentre il 23 contribuisce con 12 rimbalzi, 8 assist e i tiri 4 liberi decisivi negli ultimi 40 secondi di gara. Serata storta al tiro per Austin Reaves (2/13 dal campo e 8 punti). Secondo ko in fila per i Knicks, nonostante i 39 punti+10 assist di Jalen Brunson. Doppie doppie per Josh Hart (18 punti+10 rimbalzi) e Karl Anthony-Towns (12 punti+14 rimbalzi). Steph Curry dice 40 e Golden State passa a Brooklyn 121-119. Il numero 30 degli Warriors guida la rimonta dei suoi (dal -22) e permette ai californiani di consolidare il sesto posto a Ovest (35-28). Jimmy Butler alla sirena con 25 punti e 6 assist. 7 punti+7 rimbalzi+10 assist per Draymond Green. Beffa per i Nets, che non sfruttano i 26 punti di Cam Johnson e i 23 punti+7 assist di Cam Thomas. Boston facile su Philadelphia. 123-105 per i Celtics, che mettono in fila la terza vittoria grazie ai 35 punti+7 rimbalzi di Jayson Tatum. Contributo importante dalla panchina per Payton Pritchard (19 punti+6 assist) e Baylor Scheierman (15 punti+3 rimbalzi+3 assist). Assente Jaylen Bronwn, 12 punti e 6 assist per Derrick White. 76ers senza Joel Embiid fino a fine stagione e alla nona sconfitta consecutiva. Bene Kelly Oubre con 27 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.

Nelle altre partite

Houston torna a vincere dopo tre sconfitte in fila e lo fa in casa di New Orleans 109-97. 22 punti, 6 rimbalzi e 8 assist per Alperen Sengun, rientrato a pieno regime dopo qualche problema fisico negli ultimi mesi. Doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi per Amen Thompson e 20 punti per Tari Eason. Niente da fare per i Pelicans, aggrappati ai 26 punti di Trey Murphy e ai 20+10 rimbalzi di Zion Williamson. Atlanta piega Indiana 124-118. Doppia doppia da 22 punti e 16 assist per Trae Young. Decisivo Georges Niang con 24 punti in uscita dalla panchina. Bene Onyeka Okongwu con 20 punti e 13 rimbalzi. Non bastano ai Pacers i 35 punti di Pascal Siakam.

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 52-10 Boston Celtics 45-18 New York Knicks 40-22 Milwaukee Bucks 36-25 Indiana Pacers 35-26 Detroit Pistons 35-28 Miami Heat 29-32 Atlanta Hawks 29-34 Orlando Magic 29-35 Chicago Bulls 25-38 Brooklyn Nets 21-41 Philadelphia 76ers 21-41 Toronto Raptors 20-42 Charlotte Hornets 14-47 Washington Wizards 12-49

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 51-11 Los Angeles Lakers 40-21 Denver Nuggets 40-22 Memphis Grizzlies 38-24 Houston Rockets 38-25 Golden State Warriors 35-28 Minnesota Timberwolves 35-29 Los Angeles Clippers 33-29 Sacramento Kings 32-29 Dallas Mavericks 32-31 Phoenix Suns 29-33 Portland Trail Blazers 28-35 San Antonio Spurs 26-34 New Orleans Pelicans 17-46 Utah Jazz 15-47

I risultati della notte

Orlando Magic – Chicago Bulls 123-125

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 124-118

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 123-105

Brooklyn Nets – Golden State Warriors 119-121

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 97-109

Los Angeles Lakers – New York Knicks 113-109 OT