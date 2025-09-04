Serie A, quanto mi costi! Quanto guadagnano i calciatori dal monte ingaggi più alto di Inter, Milan, Napoli e Juventus

‘Calcio e Finanza‘ ha pubblicato una classifica dei calciatori dal monte ingaggi più alto delle quattro big di Serie A. Inter, Milan, Napoli e Juventus presentano alcune pedine che sfiorano i 10 milioni di euro a stagione, un vero e proprio ingaggio monstre che va a incidere senza ombra di dubbio sui tanto temuti bilanci societari.

Non sorprende che in questa classifica ci siano giocatori molto chiacchierati, molti dei quali arrivati nella finestra di mercato appena conclusa. Il podio è quasi tutto dell’Inter, e il vincitore non sorprende.

Il valore medio degli ingaggi più alti? Tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione

Se si confrontano le top 10 dei calciatori più pagati delle quattro big di Serie A sopracitate, si nota come il valore medio degli ingaggi considerabili “monstre” si aggira tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione.

Per ciò che riguarda il Napoli Campione d’Italia, in quella fascia d’ingaggi si trovano i nuovi acquisti Hojlund e De Bruyne, che percepiscono entrambi 5 milioni di euro a stagione. Subito al di sotto c’è invece Lobotka, “fermo” a 3,5 milioni di euro a stagione.

L’Inter presenta 5 calciatori in questa parte della classifica: Dimarco e Dumfries a quota 4, Zielinski a quota 4,5 milioni di euro, il nuovo arrivato Akanji ne percepisce invece 5 e Bastoni è a 5,5 milioni di euro. Il Milan si ferma ai 5 milioni di euro come ingaggio più elevato, con i nuovi arrivati Nkuku e Rabiot e Leao. A 4 milioni ci sono invece Bennacer, Loftus-Cheek, Origi e Pulisic.

In casa Juventus tre calciatori vedono il loro ingaggio in questa fascia: Openda è a quota 4 milioni di euro, Koopmeiners sale invece a 4,5 milioni e Bremer chiude il terzetto a 5 milioni di euro tondi tondi. Non bastano per arrivare al podio!

La Juventus guida la top 3 dei più costosi in Serie A: podio quasi tutto nerazzurro

A 6 milioni di euro, a un passo dal podio, ci sono Thuram dell’Inter, il nuovo arrivato in casa Juventus David e Lukaku, che si conferma come il “Paperone” del Napoli, in quanto il giocatore dall’ingaggio più elevato.

Il terzo posto è appannaggio dell’Inter: medaglia di bronzo per Calhanoglu e Barella, a quota 6,5 milioni di euro percepiti a stagione, che in classifica anticipano il secondo posto del loro compagno di squadra Lautaro, il cui ingaggio scatta ai 9 milioni.

Al primo posto domina incontrastato Vlahovic, che dall’alto dei suoi 12 milioni di euro a stagione si riconferma il calciatore più pagato della Serie A. Il suo ingaggio monstre è anche un’arma a doppio taglio, ma di questo se ne riparlerà – probabilmente – a gennaio.