Venerdì 30 maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina: occhi sul Roland Garros, dove Lorenzo Musetti, Matteo Gigante e Jasmine Paolini proveranno a ottenere l’accesso agli ottavi di finale. Attenzione anche alla 19esima tappa del Giro d’Italia.

MATTINA

09.30 Canottaggio, Europei 2025: semifinali – Diretta streaming su worldrowing.com.

10.00 Nuoto di fondo, Europei 2025: 3 km knockout Sprint maschile – Diretta streaming su europeanacquatics.tv.

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: terzo turno singolare maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD e su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Musetti vs Navone 1° match e inizio programma alle 11.00; Gigante vs Shelton 3° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros 2025: terzo turno singolare femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD e su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Paolini vs Starodubtseva 3° match e inizio programma alle 12.00)

12.30 Ciclismo, Giro d’Italia 2025: diciannovesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 11.30 alle 14.00; su Rai 2 HD dalle 14.00 al termine della frazione; Eurosport1 HD dalle 11.55 al termine della tappa; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.30 F1, GP Spagna 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

POMERIGGIO

15.00 Nuoto di fondo, Europei 2025: 3 km knockout Sprint femminile – Diretta streaming su europeanacquatics.tv.

16.00 Ginnastica artistica, Europei 2025: quinta giornata – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

16.00 Volley, amichevole: Italia vs Iran – Diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV.

17.00 F1, GP Spagna 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.20 Calcio femminile, Nations League 2025: Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

SERA

20.00 Golf, The Memorial Tournament: seconda giornata – Diretta tv su Discovery+.

20.45 Basket, Serie A1 2025: Trapani Shark vs Germani Brescia – Diretta tv su Eurosport2 HD e su DMAX; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su DMAX.it.