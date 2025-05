La Formula 1 torna dopo il weekend di Montecarlo che ha visto il trionfo di Lando Norris su Charles Leclerc. Ora tappa in Spagna.

Messo in archivio il Gran Premio di Montecarlo, che ha visto una gara con grandi difficoltà di sorpassi e primato alla strategia – come ogni anno accade a Monaco -, ci si sposta nella penisola iberica. Tra il 30 maggio e il 2 giugno le vetture di Formula 1 torneranno protagoniste nel weekend del Gran Premio di Spagna, più precisamente nel circuito di Montmelò in Catalogna.

Qui tornerà in scena il duello tra le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con Max Verstappen da fare terzo incomodo in questa stagione che vede il duo papaya netti favoriti grazie alla supremazia della macchina. Serviranno le prove libere per capire se la Ferrari riuscirà a essere della partita, come è stato durante lo scorso weekend, in cui Charles Leclerc ha sfiorato la vittoria, arrivando solo a qualche secondo di distacco dal vittorioso Norris.

Adesso la concentrazione va sul GP di Spagna. Di seguito gli orari e dove vederlo in tv.

F1, Gran Premio di Spagna: gli orari e dove vederlo

Il Gran Premio di Spagna avrà inizio con le Prove Libere 1 nella giornata odierna, con inizio fissato alle 13:30. Poi le PL2 alle 17:00 per chiudere il primo giorno. A seguire sabato le PL3 alle 12:30 e, successivamente, le qualifiche alle 16:00. Infine, la domenica, la gara è fissata per le ore 15:00.

Come di consueto, la diretta integrale delle sessioni del weekend di Formula 1 sarà garantita da ‘Sky’, sui canali ‘Sky Sport F1’ e ‘Sky Sport Uno’. Per quanto riguarda, invece, ‘TV8’, le qualifiche e la gara saranno trasmesse solamente in differita. Di seguito lo schema completo.

SKY

Venerdì 30 maggio

13.30: Prove libere 1 (Sky Sport F1)

17.00: Prove libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 31 maggio

12.30: Prove libere 3 (Sky Sport F1)

16.00: Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Domenica 1 giugno

15.00: Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

TV8

Sabato 31 maggio

18.30: differita Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Domenica 1 giugno

18.00: differita Gara F1 (TV8 e tv8.it)