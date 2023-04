Basket, Eurolega femminile: Schio sconfitta in semifinale da Fenerbahce

Niente da fare per la Beretta Famila Schio, sconfitta a Praga nella prima semifinale delle Final Four di Eurolega femminile di basket. Le venete vengono battute per 77-70 dalle turche del Fenerbahce e così si fermano a un passo dal grande sogno. La formazione anatolica è la prima finalista, l’altra uscirà fuori dallo scontro tra le padroni di casa di Praga e il CBK Mersin, con la perdente che si contenderà con le scledensi la finale per il terzo posto. Decisiva Breanna Stewart che firma 24 punti e 11 rimbalzi, le orange avanti all’intervallo lungo vengono rimontate.