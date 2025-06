Il palinsesto giornaliero completo dello sport in Tv di sabato 7 giugno ’25 con il programma mattina, pomeriggio e sera

Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 7 giugno 2025. Giornata ricca di sport con non solo le partite di calcio, ma anche gli eventi di Motomondiale, basket, volley, tennis, rugby e non solo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

IL PALINSESTO: MATTINA

06:35 – Sky Sport Arena: Rugby, Super Rugby: Quarto Di Finale 2

09:05- Sky Sport Arena: Rugby, Super Rugby: Quarto Di Finale 3

11.35- Sky Sport Arena: Rugby, Super Rugby: Quarto Di Finale 4

13:00- Eurosport 2: Ciclismo, Giro di Slovenia: Maribor – Golte (175,2 km) (4a tappa)

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

14:30- Eurosport: Tennis, Roland Garros: Finale Singolare F

15:00- Sky Sport Calcio: Qualificazioni Mondiali 2026: Bosnia Erzegovina-San Marino

15:00- Sky Sport MotoGP, TV8, Sky Sport 1: Motociclismo, MotoGP: GP Aragon

16:00- Sky Sport Arena: Rugby, United Rugby Championship: Semifinale 1

16:40- Sportface tv: Arrampicata Sportiva, Coppa Europa Senior Speed Qualification

16:55- Sportface tv: Arrampicata Sportiva, Coppa Italia Para Climbing

18:00- Sky Sport 1: Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Andorra-Inghilterra

18:00- Sky Sport Calcio: Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Malta-Lituania

18:30- Eurosport: Tennis, Roland Garros: Finale Doppio M

19:00- Sky Sport Arena: Rugby, United Rugby Championship: Semifinale 2

19:10- Sportface tv: Arrampicata Sportiva, Coppa Europa Senior Speed Finals

SERA

20:45- DMax, Eurosport 2: Basket, Serie A: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Sempre 20:45- TV8: Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Albania-Serbia

20:45- Rai Sport: Hockey su pista, Serie A1: Trissino-Lodi

21:15- Sky, Rai 2, Sky Sport 1: Calcio, Serie C: Pescara-Ternana