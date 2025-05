Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

09.05 FORMULA E – GP Shanghai, gara-1 (diretta tv su Eurosport 2, Italia 1; streaming su Mediaset Infinirty, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Hurricanes-Moana Pasifika (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 CANOTTAGGIO – Europei, finali (diretta streaming su Rai Play Sport 1, World Rowing)

10.00 NUOTO DI FONDO (Europei) – 4×1500 mista (diretta streaming su European Aquatics)

10.05 F3 – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.10 CICLISMO FEMMINILE – Giro di Norvegia, prima tappa: Joerpeland-Heja (diretta streaming sy Discovery+ dalle ore 11.00)

10.50 CICLISMO – Giro d’Italia, ventesima tappa: Verres-Sestriere (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 TENNIS – Roland Garros 2025: terzo turno singolare maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD e su Eurosport 2 HD; in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. (Sinner-Lehecka, 2° match e inizio programma alle 11.00; Cobolli-Zverev, 2° match e inizio programma alle 11.00)

11.00 TENNIS – Roland Garros 2025: secondo turno doppio femminile e maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD e su Eurosport 2 HD; in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. (Errani/Paolini-Sun/Yuan, 2° match dalle ore 11.00; Bolelli/Vavassori-Balaji/Reyes Varela, 3° match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 14.00; Bronzetti/Li-Chan/Olmos, ore 11.00; Bellucci/Marozsan-Arevalo/Pavic, 2° match dalle ore 11.00)



11.15 TRIATHLON (World Championship Series) – Gara femminile ad Alghero (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Triathlon Live)

11.30 BMX RACING – World Series a Montpellier, gara femminile (diretta streaming su Discovery+)

11.50 CICLISMO – Boucles de la Mayenne, seconda tappa: Sainte Suzanne-Bais (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

12.20 CICLISMO – Oberoesterreich Rundfahrt, seconda tappa: Eurothermen Bad Schallerbach-Aigen-Schlägl (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 F1 – GP Spagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 CICLISMO – Fleche du Sud, terza tappa: Canach-Canach (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Finali di Specialità: trave e corpo libero femminile; volteggio, parallele pari e sbarra maschile (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play Sport 3)

13.30 RUGBY (United Rugbyh Championship) – Bulls-Edimburgo (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

POMERIGGIO

14.00 BMX RACING – World Series a Montpellier, gara maschile (diretta streaming su Discovery+)

14.15 F2 – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.45 CICLISMO – Giro di Norvegia, terza tappa: Joerpeland-Heja (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.45)

15.00 ATLETICA – World Continental Tour (livello gold) a Nairobi (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 TRIATHLON (World Championship Series) – Gara maschile ad Alghero (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Triathlon Live)

16.00 F1 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 17.50; differita streaming su tv8.it dalle ore 17.50)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Memorial Tournament, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.55; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.55)

16.00 CALCIO (amichevole under 16) – Italia-Norvegia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (United Rugby, quarti di finale) – Leinster-Scarlets (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Germania, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.15 RUGBY (Serie A, finale scudetto) – Viadana-Rovigo (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Germania, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.40 NUOTO ARTISTICO – Campionati italiani, duet femminile e duet misto (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.00 PADEL – Premier Padel a Buenos Aires (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY (amichevole) – Italia-Iran (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

18.30 RUGBY (United Rugby, quarti di finale) – Sharks-Munster (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1, finale scudetto) – L’Ekipe Orizzonte Catania-SIS Roma (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 BASKET (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Virtus Bologna-Olimpia Milano (diretta tv su DMAX; diretta streaming su Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (amichevole) – Italia-Grecia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLAMANO (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Merano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

SERA

21.00 CALCIO (Champions League, finale) – Inter-PSG (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

22.30 ATLETICA – Grand Slam Track a Philadelphia (diretta streaming su Discovery+)