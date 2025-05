Sabato maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con la tredicesima tappa del Giro d’Italia che sconfinerà in Slovenia.

MATTINA

08:00 – Golf (DP World Tour): Soudal Open, terzo giro

Diretta TV su Sky Sport Golf dalle 13:30; streaming su Sky Go e NOW

08:15 – Triathlon (Coppa del Mondo): Gara femminile a Samarcanda

Streaming su Triathlon Live TV

09:00 – Scherma (Coppa del Mondo): Spada maschile a Saint Maur, tabellone principale

Nessuna diretta prevista

09:00 – Tuffi (Europei): Eliminatorie 10m femminile

Streaming su Eurovision Sport

09:05 – Rugby (Super Rugby): Chiefs vs Moana Pasifika

TV su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW

09:30 – Canoa Velocità (Coppa del Mondo): Semifinali e finali a Poznan;

Streaming su Planet Canoe

09:50 – Mountain Bike (Coppa del Mondo): XCC U23 femminile a Nove Mesto

Nessuna diretta prevista

10:00 – Tennistavolo: Mondiali

Streaming su WTT TV

10:00 – Scherma (Coppa del Mondo): Sciabola maschile a Madrid

Nessuna diretta prevista

10:30 – Mountain Bike (Coppa del Mondo): XCC U23 maschile

Nessuna diretta prevista

10:40 – Moto3: GP Gran Bretagna, prove libere 2

TV su Sky Sport MotoGP; streaming su Sky Go, NOW

10:45 – F3: GP Monaco, Gara-1

TV su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; streaming su Sky Go, NOW

11:15 – Triathlon (Coppa del Mondo): Gara maschile

Streaming su Triathlon Live TV

11:30 – Mountain Bike (Coppa del Mondo): XCC Elite femminile

TV su Eurosport 1; streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

POMERIGGIO

12:00 – Tennis (ATP 500 Amburgo): Finale doppio Bolelli/Vavassori vs Molteni/Romboli

TV su Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

12:10 – MotoGP: GP Gran Bretagna, prove libere 2

TV su Sky Sport MotoGP; streaming su Sky Go, NOW

12:10 – Mountain Bike (Coppa del Mondo): XCC Elite maschile

TV su Eurosport 1; streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12:30 – F1: GP Monaco, prove libere 3

TV su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

12:45 – Ciclismo: Ronde de l’Isard, tappa Esperaza-Pla de Soulcem

Nessuna diretta prevista

12:50 – MotoGP: GP Gran Bretagna, qualifiche

TV su Sky Sport MotoGP, TV8; streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

12:55 – Ciclismo: Giro d’Italia, tappa Treviso-Nova Gorica

TV su RaiSportHD (fino alle 14.00), poi su Rai 2; su Eurosport 1; streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13:00 – Mountain Bike: XCO Juniores femminile

Nessuna diretta prevista

13:00 – Ciclismo Femminile: Vuelta a Burgos, terza tappa

Streaming su Discovery+ dalle 14:30

13:40 – Equitazione: Trofeo Loro Piana (Piazza di Siena)

TV su RaiSportHD dalle 14.00; streaming su Rai Play Sport 2

14:00 – Tennis (WTA 500 Strasburgo): Finale Samsonova-Rybakina

TV su Sky Sport Max, Supertennis; streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

14:00 – Tennis (WTA 250 Rabat): Finale Joint-Cristian

TV su Sky Sport 251; streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX

14:15 – F2: GP Monaco, Gara-1

TV su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; streaming su Sky Go, NOW

14:20 – Hockey Ghiaccio (Mondiali, semifinale): Svezia vs USA

Streaming su IIHF TV

14:30 – Atletica: World Continental Tour (Zagabria)

TV e streaming su Sky Sport Uno, Sky Go, NOW dalle 18.00

14:30 – Tuffi (Europei): Finale 3m sincro maschile

Streaming su Rai Play Sport 1, Eurovision Sport

14:30 (non prima) – Tennis (ATP 500 Amburgo): Finale singolare Cobolli-Rublev

TV su Sky Sport Tennis; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

15:00 – Tennis (ATP 250 Ginevra): Finale Djokovic-Hurkacz

TV su Sky Sport Arena; streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV

16:00 – F1: Qualifiche GP Monaco

TV su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; differita su TV8 ore 19.00

16:15 – Calcio (Liga): Real Madrid vs Real Sociedad

Streaming su DAZN

17:00 – MotoGP: Sprint Race GP Gran Bretagna

TV su Sky Sport MotoGP, TV8; streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

SERA

18:00 – Basket (Serie A, quarti): Milano vs Trento, Gara-4

TV su Eurosport 2, DMAX; streaming su Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN

18:00 – Calcio (Serie A): Bologna vs Genoa

Streaming su DAZN

18:00 – Calcio Femminile (Champions League): Arsenal vs Barcellona

Streaming su DAZN

18:00 – Pallamano (Serie A, semifinali)

Streaming su Pallamano TV

18:00 – Football Americano (IFL): Milano vs Bergamo

Streaming su DAZN

18:30 – Pallanuoto Femminile (finale scudetto): Catania vs Roma, Gara-1

TV su RaiSportHD; streaming su Rai Play

19:00 – Calcio a 5 (quarti): L84 Torino vs Feldi Eboli, Gara-1

Streaming su YouTube Divisione Calcio a 5

19:00 – Pallanuoto (Euro Cup, finale): Pro Recco vs Radnicki

Streaming su European Aquatics

20:00 – Volley Femminile (amichevole): Italia vs Turchia

TV su RaiSportHD; streaming su Rai Play, Discovery+

20:00 – Calcio (Coppa di Germania): Bielefeld vs Stoccarda

TV su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; streaming su Sky Go, NOW

20:45 – Calcio (Serie A): Milan vs Monza

Streaming su DAZN

21:00 – Calcio (Coppa di Francia): PSG vs Reims

Streaming su DAZN