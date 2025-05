Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, nella serata di festa del popolo azzurro per il quarto scudetto, secondo dell’era del patron, si sono mandati alcuni messaggi a distanza sul futuro. Con i tifosi interessati a sapere se il tecnico sarà ancora sulla panchina azzurra la prossima stagione.

“Conte resta? Mai dire mai. Gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata e non bisogna mai, secondo me, obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Napoli merita rispetto. E se uno vuole mettersi a disposizione “welcome”. Siamo tutti pronti a seguirlo come un condottiero perché mi farebbe piacere se l’anno prossimo si cimentasse con la Champions”. Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Dazn sul futuro di Antonio Conte sulla panchina del Calcio Napoli.

Le parole del tecnico

“Ora ci stiamo godendo tutto, con il presidente abbiamo un rapporto ottimo. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere lui me e io lui. Ora stiamo festeggiando insieme: siamo dei vincenti, in maniera diversa, ma lo siamo”. Così Antonio Conte, su Dazn, ha risposto alla domanda se anche nella prossima stagione sarà alla guida del Napoli. Poi sullo scudetto: “ma il merito è di questi ragazzi che hanno voluto rimettersi in gioco, soprattutto chi l’aveva vinto due anni fa e l’anno scorso era arrivato decimo”.

Per Conte è il quinto tricolore da allenatore e lui è l’unico tecnico ad averli vinti guidando tre squadre diverse (3 con la Juve, 1 con l’Inter e ora 1 con il Napoli). Fabio Capello ci è riuscito con il Milan e con la Roma, ma gli sono stati revocati i due con la Juventus e quindi non vengono conteggiati.