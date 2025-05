Francesco Bagnaia non sta vivendo per niente un inizio di stagione semplice, e adesso si è fatto notare per altre dichiarazioni pesanti.

Francesco Bagnaia non sta vivendo per niente un inizio di stagione semplice. Oltre ad essere distante già più di 50 punti dal compagno di squadra Marc Marquez, ed essere dietro in classifica generale al fratello Alex, il numero 63 della Ducati ufficiale pare non riuscire a trovare il feeling ideale con la sua Desmosedici GP25.

Un problema, questo, che riguarda principalmente la parte anteriore della moto, che non gli sta dando affatto fiducia rispetto agli scorsi anni. La speranza del tre volte campione del mondo italiano è quella di invertire presto la rotta e riuscire così facendo non solo ad essere competitivo al 100% per il titolo mondiale, le vittorie e i podi, ma anche per tornare a divertirsi guidando al limite.

Comunque, in attesa di risolvere la sua situazione, ha voluto commentare in maniera perentoria quella che è una questione davvero molto delicata.

Francesco bagnaia non ha dubbi: qual è la sua opinione

La questione commentata da Francesco Bagnaia non riguarda né la sua situazione in pista né quella della Ducati. Il riferimento, infatti, va ad Aprilia e a Jorge Martin. Stando ad alcune indiscrezioni fatte circolare da Motorsport.com, meno di due settimane fa chi gestisce la carriera di Jorge Martin ha fatto trapelare la volontà del campione del mondo spagnolo di interrompere il rapporto con l’Aprilia in anticipo rispetto alla scadenza del 2026. Dopo un silenzio durato diversi giorni, il costruttore con sede a Noale ha diffuso un comunicato ufficiale che non ammette repliche sul legame contrattuale fra il team e l’ex Ducati Pramac, in cui viene specificato che il contratto è valido e va rispettato fino al 2026.

A riguardo, Francesco Bagnaia ha voluto dire la sua in conferenza stampa, ecco quali sono le parole riportate da Marca: “Aprilia ha detto che verrà rispettato il contratto che è stato firmato, perché quando firmi un contratto devi onorarlo. Sarebbe un problema se qualcuno iniziasse a fare il contrario, inizierebbe il caos”.

L’ex rivale di jorge Martin è stato piuttosto perentorio riguardo a quelle che dovrebbero essere le concrete mosse da parte di Jorge Martin, che a questo punto difficilmente potrà lasciare Aprilia prima della scadenza di contratto fissata per la fine della prossima stagione. Ciò che lui e il suo team possono fare è cercare di dare una svolta a una stagione molto complessa e delicata, in cui infortuni e difficoltà a livello di competitività hanno attanagliato obiettivi e speranze di entrambe le parti.