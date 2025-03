Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 22 marzo 2025. Gli occhi sono di nuovo tutti puntati verso la Cina, grande protagonista di questi giorni: non solo per l’appuntamento con il secondo round di Formula 1 a Shanghai (oggi in scena la gara sprint e le qualifiche) ma anche per i mondiali indoor di atletica in corso a Nanchino. Poi, tanti sport invernali con lo sci alpinismo, lo sci di fondo, i mondiali di snowboard e l’inseguimento maschile e femminile di biathlon. In programma anche la ginnastica artistica, sia con la Serie A che con la Coppa del mondo ad Antalya, e il ciclismo, con la Milano-Sanremo. In serata, tanto calcio con e qualificazioni mondiali, oltre ai vari campionati di volley e di basket.